محافظ بني سويف يتابع لمنظومة وسير العمل بالوحدات الصحية ومجالس القرى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية،لمتابعةسير العمل بها،خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين ،مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية والمديريات .

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة الذي عرضه"د. أشرف حماد مدير الإدارة"بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بعدد من القطاعات والوحدات الخدمية والتي شملت “الوحدات الصحية وطب الأسرة بقرى بني قاسم وطنسا بني مالو التابعتين لإدارة ببا الصحية،ومجالس قرى :بني عدي/ناصر،واهناسيا الخضراء/ بني سويف”.

حيث تم متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة بأقسام وعيادات الوحدات الصحية وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والأمصال ، بجانب متابعة سير ومنظومة العمل بأقسام ومكاتب المجالس القروية ومتابعة الأداء في ملفات النظافة ورفع الإشغالات والتعديات وإصدار التراخيص وغيرها ، بجانب الإطلاع على سجلات الحضور والانصراف، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب،وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.

وقد كلف المحافظ المختصين من رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة الصحة "كل فيما يخصه"بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير، واستيفاء حالات الغياب بالوحدات والمجالس المذكورة، وتكثيف المرور على كافة القطاعات الخدمية، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.