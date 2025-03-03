الأرصاد: تغير في حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بداية من الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الاثنين إلى السبت 8 مارس، حيث يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة علي أغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2 إلي 4 درجات.

و يسود طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وبارد ليلا وفي الصباح الباكر وشديد البرودة علي وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أنه يشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أنه يشهد الثلاثاء 4 مارس، أمطار خفيفة الى متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجة البحرى ، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واشارت الارصاد، إلي انه اعتبارا من الاربعاء 5 مارس سيكون هناك امطار متفاوتة الشدة علي مناطق من شمال البلاد يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلي 4 درجة

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجة البحرى العظمى 20 إلي 24 درجة والصغرى 11 إلي 13 درجة.