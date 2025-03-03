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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 24 مليون جنيه خلال 24 ساعة

المضبوطات
المضبوطات
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بمديريتى أمن الإسكندرية، مطروح جهودها لمكافحة جرائم جلب والإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الإسكندرية 
ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة برج العرب ، وبحوزتهما  (257 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

مديرية أمن مطروح 
ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (35 كيلو جرام لمخدر الحشيش). 
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو (24 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسكندرية مطروح الحشيش