زيلينسكي لترامب: استبدالي لن يكون سهلاً

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، أن استبداله لن يكون بالأمر السهل، في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإزاحته، بسبب رفضه الامتثال لمطالب موسكو.

وفي حديثه للصحافة خلال زيارته إلى لندن، أشار زيلينسكي، الذي لم يتخلَّ عن زيه العسكري منذ بداية الاجتياح الروسي في فبراير 2022، إلى أن الدعم الذي تحظى به أوكرانيا يجعل مسألة استبداله أكثر تعقيدًا مما يعتقد البعض.

ويأتي هذا التصريح بعد اتهامات وجهها ترامب الأسبوع الماضي لزيلينسكي بوصفه "ديكتاتورًا"، مبررًا ذلك بعدم إجراء الانتخابات الأوكرانية التي أُرجئت بسبب الحرب. وردّ زيلينسكي على هذا الانتقاد بقوله إن القضية ليست مجرد تنظيم انتخابات، بل تشمل أيضًا محاولة منعه من الترشح، وهو ما اعتبره أمرًا أكثر تعقيدًا.

وفي سياق حديثه عن مستقبل أوكرانيا، ذكّر زيلينسكي بأنه سبق أن عرض استقالته مقابل انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يعني أنه قد أدى مهمته.

تزامنًا مع تصريحاته، عقدت قمة في لندن جمعت قادة دول داعمة لأوكرانيا، بهدف التأكيد على التزامهم بأمن أوروبا وتعزيز الإنفاق الدفاعي، وسط تأكيدهم على أهمية الدعم الأمريكي، خاصة بعد التصعيد الكلامي الأخير بين ترامب وزيلينسكي.

