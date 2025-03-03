تكريم فريق منتخب بني سويف للصم بنات لفوزه ببطولة مراكز الشباب للسلة

كرمت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف،اليوم، منتخب بني سويف لكرة السلة للصم بنات والحاصل على المركز الثاني في بطولة دوري مراكز الشباب لكرة السلة للصم بنات لذوي القدرات والتي تنظمها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة

وذلك بحضور محمد بدر وكيل المديرية والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني .

حيث هنأت وكيل الوزارة طالبات مدارس التربية الخاصة أعضاء فريق منتخب بني سويف حيث أهدت الطالبات شهادات التقدير والميداليات التذكارية تقديرا لجهودهن خلال مشوار البطولة وظهورهن بالشكل المشرف والأداء المتميز .

كما وجهت الشكر والتقدير للمدربين والمشرف على ما بذلوه من جهد والوصول لمنصة التتويج والحصول على المركز الثاني مشيرة إلى أن الدولة تولي ذوي القدرات والهمم اهتماما كبيرا وتعمل على دعم ورعاية المواهب وتوفير بيئة رياضية تمكنهن من تحقيق طموحاتهن والاستفادة من قدراتهم

متمنية لهم التوفيق والنجاح .

وقد ضم الفريق ( 5 طالبات من مدرسة التربية الخاصة بالواسطى وهن (شهد أحمد طه ، ندى عطا خميس ،علا احمد صابر ، مريم رشيد صادق ، عبير وجيه ) و 6 طالبات بمدرسة التربية الخاصة باهناسيا وهن ( جهاد محمد زارع ، أيه صبري عبد النبي ، شهد محمد محمود ،اسراء احمد رفعت ، ملك ابو الخير ، قمر محمود ) وطالبة بمدرسة الأمل للصم ببني سويف وهي آمنة محمود اسماعيل وطالبة بمدرسة التربية الخاصة ببا وهي ايه ربيع محمد )

جاء ذلك بحضور مدربي ومشرفي الفريق

وفي سياق متصل كرمت وكيل الوزارة بطل ذهبية بطولة مصر الدولية للكاراتيه الموحد الطالب عبد الرحمن محمد أبو القاسم بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بإدارة بني سويف لحصوله على ذهبية بطولة مصر الدولية وأوربا للكاراتيه الموحد والمركز الأول في بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه الرياضي

كما تم تكريم القائمين على تدريب فريق كرة السلة للصم بنات وهم الكابتن / احمد حسين المدير الفني للفريق الدكتورة منى عبدالحليم عباس مدرب مساعد ومترجم ، الكابتن احمد امين اداري الفريق ، الكابتن شيماء جابر اداري الفريق ، و محمد عبد الحسيب مدير مدرسة التربية الخاصة باهناسيا ، ونجلاء سامي شاكر وكيل مدرسة التربية الخاصة باهناسيا

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