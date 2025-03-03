محمد صلاح الأول فى سباق الحذاء الذهبي الأوروبي

يتربع الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، على عرش صدارة سباق الحذاء الذهبى الأوروبى، بتصدره السباق التهديفى بـ 25 هدفًا فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم توقف الدورى الإنجليزى "البريميرليج" هذا الأسبوع، إلا أن صلاح لا يزال متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه على الصدارة.

وخلال توقف الدورى الإنجليزى، تمكن البولندى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، من التقدم إلى المركز الثاني برصيد 21 هدفًا، كما تعادل معه كل من هاري كين لاعب بايرن ميونخ، وماتيو ريتيجي مهاجم أتالانتا، بنفس الرصيد التهديفي، لكنهما لم ينجحا في تعزيز أرقامهما خلال مباريات الجولة الأخيرة.

فيما تواجد النجم المصرى عمر مرموش لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى فى المركز الثامن، برصيد 18 هدف.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي:



1- محمد صلاح (ليفربول) – 25 هدفًا (50 نقطة)



2- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 21 هدفًا (42 نقطة)



3- هاري كين (بايرن ميونخ) – 21 هدفًا (42 نقطة)



4- ماتيو ريتيجي (أتالانتا) – 21 هدفًا (42 نقطة)



5- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 20 هدفًا (40 نقطة)



6- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) – 19 هدفًا (38 نقطة)



7- ميكا بيريث (موناكو/ستورم جراتس) – 21 هدفًا (36.5 نقطة)



8- عمر مرموش (مانشستر سيتي/آينتراخت فرانكفورت) – 18 هدفًا (36 نقطة)



9- كريس وود (نوتنجهام فورست) – 18 هدفًا (36 نقطة)



10- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) – 18 هدفًا (36 نقطة).