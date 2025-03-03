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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا مقار يعقد اجتماع مجمع كهنة مراكز الشرقية ومدينة العاشر

الأنبا مقار
الأنبا مقار
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عقد مجمع كهنة مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر، حيث صلى الأنبا مقار أسقف الإيبارشية، القداس الإلهي واشترك في الصلوات مجمع الآباء الكهنة، وألقى الأنبا مقار عظة القداس عن الكاهن تائب يقود تائبين.

وعقب القداس الإلهي التقى نيافته بالآباء الكهنة وأسرهم، ثم ألقى القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكليوباترا مصر الجديدة كلمة عن "فصح القلب والدوافع".

كما ناقش الأنبا مقار مع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

مجمع كهنة مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر الأنبا مقار القداس القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكليوباترا مصر الجديدة فصح القلب والدوافع