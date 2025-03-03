صحة المنوفية تطلق فرقًا متحركة لتفعيل المبادرات الصحية خلال الشهر الكريم

أطلقت مديرية الصحة بالمنوفية فرقًا متحركة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال شهر رمضان، يأتي ذلك في إطار جهود المديرية لتعزيز الخدمات الصحية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تحت إشراف الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، ومتابعة الدكتورة سوزي حامد، منسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة.

وتشمل المبادرات التي يتم تنفيذها من خلال الفرق المتحركة:

مبادرة صحة المرأة: للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع تقديم التوعية بطرق الوقاية وأهمية الفحص الدوري.

للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع تقديم التوعية بطرق الوقاية وأهمية الفحص الدوري. مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية: لتشخيص الحالات في مراحلها الأولى وتحويلها للعلاج.

لتشخيص الحالات في مراحلها الأولى وتحويلها للعلاج. مبادرة الأمراض المزمنة: للكشف عن الضغط والسكري وأمراض القلب، وتقديم الإرشادات الطبية للحد من المضاعفات.

للكشف عن الضغط والسكري وأمراض القلب، وتقديم الإرشادات الطبية للحد من المضاعفات. مبادرة رعاية كبار السن: لمتابعة الحالة الصحية لكبار السن، وتوفير الفحوصات والعلاج اللازم لهم.

وتستهدف الفرق المتحركة الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، حيث تتركز في أماكن التجمعات مثل المساجد والأسواق، ضمن خطة متكاملة لتقديم الرعاية الصحية خلال الشهر الكريم.

كما يتم تقديم التوعية حول التغذية السليمة في رمضان وطرق الوقاية من الأمراض المزمنة، بما يعزز الصحة العامة للمواطنين.