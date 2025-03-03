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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة المنوفية تواصل تدريب الفرق الطبية على معايير الجودة وسلامة المرضى

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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تواصل مديرية الصحة بالمنوفية تنفيذ السلسلة التدريبية لإدارة الجودة وسلامة المرضى، تحت إشراف الدكتورة هبة حمدي، مديرة الإدارة، وذلك لتأهيل الفرق الطبية على تطبيق معايير اعتماد المستشفيات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وشهدت الجلسات الأخيرة محاضرات متخصصة، حيث قدمت الدكتورة إيمان أبو المجد محاضرة عن معايير الإدارة الآمنة للدواء (MMS)، تناولت خلالها أفضل الممارسات في تخزين وتوزيع الأدوية وضمان سلامتها داخل المستشفيات.

كما ناقشت الدكتورة شيماء محمود في محاضرتها معايير استمرارية الرعاية الصحية وانتقال المرضى بين مستويات العلاج المختلفة (ACT)، إلى جانب معايير إدارة وتكنولوجيا المعلومات (IMT)، مشددةً على أهمية استخدام التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وفي مجال مكافحة العدوى، قدمت سيدة علي محاضرة حول معايير مكافحة ومنع انتشار العدوى (IPC)، موضحةً استراتيجيات الحد من العدوى داخل المنشآت الصحية، ودور العاملين في القطاع الطبي في توفير بيئة آمنة للمرضى.

وتأتي هذه التدريبات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق معايير الاعتماد، بما يساهم في تحسين سلامة المرضى ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالمحافظة.

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