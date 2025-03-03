مبادرة "دوي" تدوي بتكافؤ الفرص بتعليم بني سويف للعام الرابع

دشنت وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، للعام الرابع على التوالي المبادرة الوطنية الرئاسية «دوي» لتمكين الفتيات، تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية، السيدة الأولى انتصار السيسي، وتحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وتحت إشراف الدكتور محمد حسن عثمان رئيس الوحدة المركزية لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة أمل الهواري وكيل الوزارة، والدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم.

وقالت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن مبادرة دوي«تأتى ضمن مشروع القرن للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومى تنمية الأسرة المصرية التي انطلقت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأكيد دور المرأة في الأسرة، مستهدفة مدارس التعليم في ربوع الوطن حضر وريف ومراكز ،والقرى المتضمنه المبادرة من أجل رفع الوعى بقضايا العنف بقضايا النوع الاجتماعى مثل، الزواج المبكر، ختان الأناث «من خلال دوائر الحكى والحوار المجتمعى وحوار الأجيال والمؤثرات البصرية والمناظرات.

وأشارت الهواري إلى أن «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية» يشمل عدة محاور من الجانب الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى، لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع التركيز على برامج التوعية والتعليم والثقافة للمساعدة على رفع وعي المواطن وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة عائشة عبدالرحيم مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، على أن مبادرة «دوي» تدوي بتعليم بني سويف،للعام الرابع على التوالي في جميع مدارس الإدارات التعليمية السبع تحت عنوان «بحكايتك تكمل حكايتنا»، موجهة أسمى معانى الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي لدعمها ومساندتها قضايا الفتاة المصرية عبر رعايتها مبادرة «دوى» ايمانا بأن الأستثمار في الفتيات هو أعظم استثمار وبناء لحاضر ومستقبل الوطن ،فهن البوابة لمصر اكثر اشراقا وتقدما وازدهارا، وعلينا جميعا أن نعمل سويا لإعدادهن بالشكل الأمثل وتأهيلهن لعصرهن الذهبي.

وأوضحت الدكتورة عائشة عبدالرحيم، مدير إدارة تكافؤ الفرص،أنه على هامش تفعيلها تم تكريم 8 طالبات من سفراء دوي بمدرسة سان مارك، بإدارة بني سويف التعليمية؛ لأنهم قاموا بتكوين مجموعات لسفراء دوي داخل المدرسة، وتفعيل المبادرة لتمكين الفتيات لعدد 240 طالبه بالمدرسة.

وجاء ذلك بحضور ،هيلبيس إبراهيم، منسقة تكافؤ الفرص بإدارة بني سويف التعليمية، مديرة المدارس تاسوني اسينات، ووكيل المدراس، داليا مكرم، ونرمين شكري الاخصائية الاجتماعية، ومينا عايد كامل مسؤل العلاقات العامة والإعلام بمدارس سان مارك للغات.

وأكدت تاسوني اسينات، مدير مدارس سان مارك، على أن تدشين المبادرة يأتي تتويجا لتعاون مثمر وعمل وطني جاد ساهمت به العديد من مؤسسات الدولة، لدعم الفتيات من خلال أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» في محافظات مصر كلها والتي تأتي في إطار الحرص على رعاية الأمهات والفتيات في مصر، وهو ما يتسق ويتكامل مع كافة الجهود المؤسسية التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة.

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