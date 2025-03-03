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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك «إعصار- 3».. صور

التدريب المصرى الهندى
التدريب المصرى الهندى إعصار 3
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اختتمت فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك (إعصار- 3)، الذى تم تنفيذه بمشاركة عناصر  من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الهندية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة الهند، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة .
وتضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية بهدف توحيد المفاهيم العملياتية، كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية العملية التى أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانيات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة الخاصة تحت مختلف الظروف، كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية التى أبرزت الدقة والمهارة فى إصابة الاهداف من الثبات والحركة .
عكس التدريب مدى ما وصل اليه العناصر المشاركة من قدرة على تنفيذ كافة المهام المشتركة بكفاءة واقتدار .

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