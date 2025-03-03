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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. الحماية المدنية تُنقذ كلبا علق فوق مظلة ببورسعيد

الحماية المدنية تُنفذ
الحماية المدنية تُنفذ كلب عالق أعلى مظلة في بورسعيد
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أنقذت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، كلب، اليوم الاثنين، عالق أعلى مظلة نطاق حي العرب.

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لكلب عالق أعلى مظلة محل في شارع الروضة والثلاثيني نطاق حي العرب، مُناشدين الجهات المعنية وأصحاب المحل محاولة إنقاذه.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان تواجد الكلب ونجحوا في إنقاذه مُستخدمين أحد السلالم وأنزلوه من أعلى المظلة، في ظل إشادة كبيرة من سكان المنطقة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة استجابة وتحرك قوات الحماية المدنية لإنقاذ الكلب.

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