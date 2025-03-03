نادي الشارقة للصحافة يعلن أجندة النسخة الـ14 من مجلسه الرمضاني

أعلن نادي الشارقة للصحافة وبرعاية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أجندة النسخة الرابعة عشرة من المجلس الرمضاني السنوي، الذي يُعقد تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس المقبل، في منطقة الجادة بالشارقة.

يتضمن المجلس الرمضاني أربع جلسات رئيسية تطرح موضوعات عن الثقافة والتراث، والسلوكيات البشرية وفنون التعامل، ومقومات التربية الأسرية الناجحة وصناعة الأجيال، بالإضافة إلى 4 جلسات جانبية تتناول موضوعات عن السيارات، والمحتوى الإلكتروني، وعوامل نجاح المشاريع، والزراعة العضوية.

وتنطلق أولى الجلسات يوم الاثنين الموافق 10 مارس تحت عنوان «فن التعامل والعلاقات السوية» وتستضيف الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية، ويديرها الإعلامي أحمد اليماحي، حيث تناقش الجلسة مهارات التعامل الناجح وبناء العلاقات السوية بين البشر وإدارتها بصورة سليمة بما يخلق ترابط اجتماعي وإنساني يسهم في تعزيز القيم الإيجابية في المجتمعات.

وتستضيف الجلسة الثانية يوم الأربعاء الموافق 12 مارس، الشاعر والأديب حمود الصاهود، حيث تُعقد تحت عنوان «الثقافة والتراث في الأدب العربي» ويديرها الإعلامي علي العلياني، وتتطرق إلى كيفية تناول الأدب العربي للثقافة والتراث، ومكونات وركائز التراث الثقافي العربي المتجذرة، ودور الأدب في تشكيل الهوية الثقافية والفكرية للمجتمع والقارئ العربي.

بينما تناقش جلسة «السلوكيات البشرية: القيم والمعتقدات» يوم الخميس 13 مارس، تأثير المبادئ التي يتحلى بها الأفراد على حياتهم وتعاملاتهم، وأهمية القيم والعادات كأحد أهم أساسيات المنظومة الأخلاقية وانعكاسها على السلوكيات البشرية، من خلال الجلسة التي يتحدث فيها الكاتب وصانع محتوى السلوك البشري على وسائل التواصل الاجتماعي د. خالد غطاس، وتديرها الإعلامية ريم سيف.

ويختتم نادي الشارقة للصحافة الجلسات الرئيسية لمجلسه الرمضاني الـ 14 يوم الاثنين 17 مارس بجلسة «الأسرة وصناعة الأجيال: مقومات التربية والنشأة» يتحدث فيها الداعية مصطفى حسني، لمناقشة دور الأسرة في بناء أجيال المستقبل وتنشئتهم وفق الأسس الإسلامية والمنهج النبوي، وأهمية ترسيخ المفاهيم والقيم التي تنعكس على الأجيال والمجتمعات بصورة نافعة، ويدير الجلسة الإعلامي عبدالرؤوف أميرة.

كما ينظم المجلس الرمضاني تزامناً مع أولى جلساته يوم الاثنين 10 مارس جلسة «بين الألماني والياباني.. كيف تختار سيارتك؟» تستضيف متحدثين من منصة ArabGT، لطرح مقومات المفاضلة بين السيارات الألمانية والأمريكية واليابانية، وكيفية تحديد المستهلكين للسيارات وفقاً لاحتياجهم، والمميزات والخصائص الفنية والميكانيكية التي تتميز بها أبرز العلامات التجارية، وطرق المحافظة على العمر الافتراضي للسيارة لأطول مدة ممكنة.

وبالتزامن مع الجلسة الثانية يوم الأربعاء 12 مارس، تنعقد جلسة «عندما يأخذك المحتوى الإلكتروني إلى عالم الكتاب» يتحدث فيها المدون وصانع المحتوى فارس عاشور، حول كيفية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في طرح موضوعات الكتب وأساليب الوصول للجمهور المستهدف بصورة فعالة، والسرد القصصي الرقمي الناجح.

وفي يوم الخميس 13 مارس تناقش الجلسة الجانبية قصة نجاح العلامة التجارية «مارا» كنموذج على كيفية نمو الأعمال التجارية ومقومات استمرار المشاريع، مع التطرق إلى دور الاستراتيجيات التسويقية في تحقيق الأهداف المطلوبة، يتحدث فيها عدنان صفر، مالك العلامة التجارية.

وتزامناً مع آخر جلسات المجلس الرمضاني يوم الاثنين 17 مارس، يتم تنظيم الجلسة الجانبية «رؤية شبابية في الزراعة العضوية» يتحدث فيها سعيد الرميثي، أصغر مؤسس لمزرعة عضوية في الإمارات، حول طرق وأساليب الزراعة العضوية وكيفية استخدام المواد والأسمدة الطبيعية في الإنتاج الزراعي، وأثر ذلك وانعكاسه على الصحة العامة والمجتمع.

وينظم المجلس الرمضاني مجموعة من الأنشطة التفاعلية والمسابقات التي تصاحب جلسات النسخة الرابعة عشرة، يحظى الحضور من خلالها بفرصة الفوز بجوائز قيمة.

ويحرص نادي الشارقة للصحافة بصورة سنوية على استضافة أبرز المتحدثين بجلسات مجلسه الرمضاني الذي يناقش أهم القضايا التي تواكب الاهتمام المجتمعي، وتسهم في تعزيز الوعي عبر الحوار والنقاش الهادف.