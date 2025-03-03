ads
الإثنين 03 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بسبب مخالفات دينية.. "الأعلى للإعلام" يستدعي الممثل القانوني لقناة "الشمس"

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس» الفضائية، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات للضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الدينية، خلال حلقة برنـــامج «نور الشمس» المذاعة بتــاريخ 1 مارس الجاري والذى يقدمه علاء بسيونى.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسة الاستماع تفاصيل هذه المخالفات والإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالمعايير الإعلامية المقررة.

وقد كشفت أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس عن مخالفات في برنامج "نور الشمس"، حيث لم يلتزم البرنامج بالضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الدينية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعد الجهة المسؤولة عن ضمان التزام جميع المؤسسات الإعلامية بالقوانين واللوائح التي تنظم عملها، بما في ذلك البرامج الدينية التي تبث على القنوات الفضائية.

المجلس الأعلي للإعلام قناة الشمس والبرامج الدينية