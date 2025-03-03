تحرير 194 محضر لمخالفات في حملات لتموين بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحال والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 1 مارس 2025، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين ، الإشارة إلى تنظيم أكثر من 60 حملة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البترول ، أسفرت عن تحرير 194 محضرا لمخالفات متنوعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص من الطب البيطري والصحة والبيئة وحماية المستهلك

حيث تم تحرير 96 محضرا لمخالفات بالمخابز البلدية - خلال تلك الفترة - تضمنت مخالفات خاصة بنقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، تجميع وتصرف في الحصة، عدم وجود ميزان وسجلات، بجانب 92 محضرا لمخالفات بالأسواق خاصة بعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية سارية، و6 محاضر لمحطات وقود ومستودعات بوتاجاز