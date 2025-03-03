بقيمة 70 ألف جنيه.. مثقفو الفيوم يطلقون 18 جائزة لرعاية واكتشاف المبدعين

أطلق 18 من مثقفي الفيوم حزمة من الجوائز الأدبية لاكتشاف الموهوبين من أبناء المحافظة في شعرِ الفصحى و شعرِ العاميةِ والقصةِ القصيرةِ والروايةِ والنقدِ والمقالِ والفنِ التشكيليِّ والتصويرِ الفوتوغرافيّْ والغناءْ نحت عنوان جوائزُ الفيومِ للإبداعْ "الدورةُ الأولي :2025"

وأشار أشرف أبوجليل الذي أطلق الفكرة في مؤتمر أقيم لتكريمه نهاية ديسمبر الماضي وحظيت باهتمام كبار مثقفي الفيوم أن الجوائز تأتي ضمن "مبادرةِ الفيومِ تنهضُ منْ جديدْ" وهي موجهة للموهوبينَ والمبدعينَ في جميعِ المجالاتْ للكبارِ والشبابِ وطلابِ الجامعاتِ والمدارسْ وأن جوائزُها مائة الف جنيها: سبعونِ ألفا نقدا وثلاثون ألفا جوائز عينينة مقدمةٌ من مثقفيْ الفيومِ الكبار وتحمل أسماءهم وهي:

- جائزةُ الشاعرْ حاتم حَوَّاس - في قصيدةِ النثرْ

وقيمة الجائزة: عشرةُ آلافِ جنيه لثلاثةِ مراكز

وجائزةُ الشاعرِ نادي حافظ في قصيدةِ الفصحى

وقيمة الجائزة: خمسةُ آلافِ جنيه لثلاثةِ مراكز

وجائزةُ الشاعرِ محمد حسني إبراهيم في قصيدةِ ِالعاميةِ وقيمة الجائزة: خمسةُ آلافِ جنيه / لخمسةِ مراكز

و جائزةُ الشاعرةِ إيمانِ العقيلي -(للنساءِ فقط) في قصيدةِ العاميةْ وقيمة الجائزة: ألفا جنيه لثلاثةِ مراكز

وجائزةُ الروائيِّ محمدِ جمال الدين في القصةِ القصيرةِ

قيمة الجائزة: ثلاثةُ آلافِ جنيه / لثلاثةِ مراكز

وجائزةُ الروائيِّ الراحلِ حمدي أبو جليل في الدراسةِ البحثيةِ في أعمالِ الكاتبِ الراحلْ ،، مقدمةٌ من أسرتهِ وقيمة الجائزة: خمسةُ آلافِ جنيه / لثلاثةِ مراكز

وجائزةُ (باسمِ الراحلِ الدكتورِ. عبدِ الرحيم الجمل) مقدمة من تلميذتِه الدكتورةِ غادة دكروري وقيمة الجائزة: خمسةُ آلافِ جنيه لثلاثةِ مراكز وقيمة الجائزة: ألفا جنيه لثلاثةِ مراكز

وجائزةُ الدكتور. محمودِ العشيريْ في المقالِ النقديِّ (في نقدِ ديوانِ شعرٍ لشاعرٍ من الفيومْ)وقيمة الجائزة: عشرةُ آلافِ جنيه لمركزٍ واحدٍ فقط

وجائزةُ مؤتمرِ الفيومِ الأدبيِّ في النقدِ الأدبيِّ، مقدمةٌ من الدكتور أشرف عبد الكريم عبد المنعم وقيمة الجائزة: خمسةُ آلافِ جنيه لمركزٍ واحدٍ فقط

وجائزةُ الشاعرِ د. محمد ربيع هاشم في أفضلِ دراسةٍ نقديةٍ في شعر الفصحي وقيمة الجائزة: ألفا جنيه لثلاثةِ مراكز

وجائزةُ المفكرِ محمدِ السنيْ في المقالِ الفكريِّ عن ظاهرةِ التطرفِ والإرهابْ وقيمة الجائزة: خمسةُ آلافِ جنيه لثلاثةِ مراكز

وجائزةُ الفنانِ محمد الطلاوي في الفن التشكيلي وقيمة الجائزةِ: الفا جنيه لثلاثةِ مراكز

وجائزة الإعلاميِّ سيدِ الليمونيْ للتصويرِ الفوتوغرافي لمناظرَ فيوميةْ وقيمة الجائزة: ثلاثةُ آلافِ جنيه لثلاثةِ مراكز

وجائزةُ الكاتبِ أشرفْ أبو جليلْ لطلابِ المدارسِ في كتابةِ المقالِ عن أحدِ مبدعيْ الفيومْ وقيمةُ الجائزةِ: الفا جنيه لثلاثةِ مراكز

وجائزةُ القاص عويسْ معوضْ لطلاب المدارس في القصةِ القصيرةِ وقيمة الجائزة: الف جنيه ثلاثةُ مراكز

وجائزةُ الكاتبِ عيدْ كاملْ لطلابِ مدارسِ مركزِ إطْسَا فقط في القصةِ القصيرةِ وقيمة الجائزة: الف جنيه ثلاثة مراكز وجائزةُ الفنانِ عهدي شاكر في الغناء والجائزةُ: تلحينُ أغنيةٍ وتدريبٌ وتسجيلُ ستوديو لأجمل صوت

وجائزةُ الفنانِ إيهاب حمدي -لأفضلِ صوتٍ غنائيْ والجائزة: تلحين وتدريب وتسجيل ستوديو لأجمل صوت

وقد وضعت أمانة الجوائز عدة شروط عامة منها: أن يكونَ المتقدم ُمن أبناءِ الفيومِ أو من المقيمينَ فيها. وأن آخر موعد 15 إبريل 2025 وأن تكون المشاركةُ في مجالٍ واحدٍ فقط ويُحظر النسخُ أو الاقتباسُ من أعمالٍ أخرى، كما يُمنع استخدام الذكاءِ الاصطناعيِّ بأيةِ صورة ٍفي إعدادِ الأعمالِ المقدَّمة. وتكون عبر رابط الجائزة فقط