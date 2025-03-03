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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادي الجديد يحقق المركز الخامس جمهوريًا في مسابقة الاقتصاد المنزلي

الطالبة آلاء إحدى
الطالبة آلاء إحدى الفائزات
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حقق قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد إنجازًا جديدًا بفوزه بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الاقتصاد المنزلي للفصل الدراسي الأول. 

وأعلن سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن هذا الإنجاز، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الطالبات الفائزات وإداراتهن التعليمية.

وأوضح سامي فضل أن الطالبة نور هاشم عبد اللطيف، من مدرسة القصر الثانوية، حصلت على المركز الخامس على مستوى المرحلة الثانوية، بينما حققت الطالبة آلاء محمد حسين، من مدرسة القصر الإعدادية، المركز الخامس على مستوى المرحلة الإعدادية. 

كما جاءت الطالبة حنين محمود محمد، من مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالداخلة، في المركز الخامس للمرحلة الابتدائية.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للطالبات الفائزات ولإدارة الداخلة التعليمية، مثنيًا على جهود المدارس والمعلمين الذين ساهموا في تحقيق هذا التميز، ومؤكدًا حرص قطاع التعليم بالوادي الجديد على مواصلة دعم الطلاب لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى المحلي والوطني.

الاقتصاد المنزلي التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد