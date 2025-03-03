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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل إسرائيلي في حادث طعن في حيفا

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
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قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب أربعة آخرون في حادث طعن في حيفا.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية إن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما قُتل وإن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة جراء الهجوم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الهجوم وقع في محطة للحافلات، وإن المهاجم قُتل وتم إغلاق الموقع أمام الجمهور.
ووصفت حركة حماس، اليوم الاثنين، العملية بـ"البطولية"، وقالت إنها رد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن المقاومة ستستمر حتى القضاء عليه.
وكان قد انتهى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس السبت الماضي، حيث أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اليوم التالي تعليق دخول المساعدات إلى القطاع بعد خلافات حول تمديد الهدنة، وهي الخطوة التي لاقت إدانة دولية.

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