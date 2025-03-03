إعصار "هوند" يتسبب في مصرع 3 أشخاص وأكثر من 38 ألف منكوب في مدغشقر

أفاد تقرير للمكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر، بأن مرور إعصار "هوند" المداري بجنوب مدغشقر أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 42 شخصا ومفقودا آخرين، بالإضافة إلى أكثر من 38 ألف منكوب.

وأوضح المكتب، في بيان اليوم الاثنين، أن المناطق المتضررة، التي تقع بشكل رئيسي في جنوب وجنوب غرب البلاد، تأثرت بشكل خاص بالرياح القوية والفيضانات يوم الجمعة الماضية بينما كان الإعصار على بعد حوالي 130 كيلومترا من السواحل الجنوبية للبلاد.

وأشار المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر إلى أن 54 موقعا للإيواء في المناطق المتضررة استقبلت 20 ألفا و26 شخصا، مضيفا أن الإعصار تسبب في تدمير 1271 منزلا وتضرر 495 منزلا آخر كما غمرت مياه الأمطار والفيضانات المصاحبة للإعصار 7099 كوخا.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية في مدغشقر، فإن الإعصار فقد شدته وأصبح عاصفة استوائية قوية تتحرك نحو الجنوب الشرقي للبلاد بسرعة 100 كم/ ساعة وتتحرك تدريجيا بعيدا عن البلاد.