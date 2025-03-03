القاهرة الإخبارية: منفذ هجوم حيفا درزي ألماني الجنسية.. واستدعاء مروحية لتمشيط المنطقة

أفادت مراسلة فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الاثنين، بأن منفذ هجوم حيفا شاب درزي يحمل الجنسية الألمانية.

وأوضحت مراسلة الفضائية في رسالتها اليوم، أن الشرطة الإسرائيلية أصابت مستوطن بطريق الخطأ، فيما تم استدعاء طائرة مروحية لتمشيط محيط حيفا عقب الحادث.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى إفادات عن الحادث خلال جلسات محاكمته.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، بتوقف حركة القطارات في منطقة ليڤ همفراتس بحيفا، بعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن مقتل منفذ هجوم حيفا وإصابة 6 أشخاص منهم 2 في حالة حركة.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أوضحت نقلًا عن الشرطة الإسرائيلية، أن حادث محطة الحافلات المركزية في حيفا عملية إطلاق نار وليس طعنا.