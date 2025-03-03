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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يعيد تشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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أصدر السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قراراً وزارياً بتشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين برئاسة الدكتور محمد عبد القادر أبو هميلة، وبعضوية كل من الدكتور عادل مبروك، واللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والمهندس مجدى عبدالله نائباً لرئيس المجلس، والدكتور هانى عزو مديراً تنفيذياً ومشرفاً عاماً.

كما ضم القرار لعضوية مجلس مستشفى الزراعيين كلاً من المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، وممثلٍ عن البنك الزراعى المصرى يرشحه رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ممثلين عن كلٍ من وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى يرشحهما الوزيران المختصان، بالإضافة إلى مدير عام الشئون المالية والتنمية الإدارية بديوان عام وزارة الزراعة، على أن يستعين المجلس بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة.

مستشفي الزراعيين شركة تنمية الريف المصرى الجديد