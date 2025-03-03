تداول 14 ألف طن و1006 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1006 شاحنة و110 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 540 شاحنة و90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 466 شاحنة و20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل والحرية ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي القاهرة ، بوسيدون اكسبريس وسينا ، كما تم تداول 3800 طن بضائع و435 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3300 راكب بموانيها.