المدارس اليابانية بالغردقة تتزين احتفالا بالشهر الكريم

احتفل طلاب المدارس اليابانية بالغردقة بحلول شهر رمضان المبارك بزينة الشهر الكريم، وتعليقها بالفصول، تحت إشراف كريمة شاهين، مدير المدارس اليابانية بالغردقة وسط فرحة من الطلاب والمعلمين .

وقالت لمياء محمد نائب مدير المدرسة اليابانية بالغردقة إن الطلاب استقبلوا شهر رمضان من خلال تعليق الزينة بالفصول.

واشارت محمد الى ان هذا النشاط جاء ضمن أنشطة «التوكاتسو»، بالمدرسة حيث يقوم الطلاب بعمل نشاط مجلس الفصل بمشاركة المدرسين.

وأوضحت كريمة شاهين مدير المدارس اليابانية بالغردقة أنه جرى تطبيق طريقة أنشطة التوكاتسو في المدارس اليابانية بالغردقة ابتداء من الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019، مؤكدة إشادة الوفد الياباني بالجهد المبذول وإتقان كامل لفريق العمل بالمدرسة من تطبيق للأنشطة لطريقة التوكاتسو اليابانية واستقبال الطلاب ومستوى النظافة وأنشطة التعلم باللعب.

ولفتت إلى أن تطبيق أنشطة التوكاتسو في المدرسة اليابانية بالغردقة لا تقل عن المدارس في اليابان، مشيرة إلى التزام الطلاب الكامل بنظام الدراسة ووعيهم بضرورة تطبيق التعليمات الخاصة بالمدرسة.