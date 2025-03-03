برعاية وزيري "التعليم العالي" و"الرياضة".. إعلان بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا

أقيمت منافسات بطولة الخماسي الحديث في رحاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للخماسي الحديث، بمشاركة (٨٢) طالبًا وطالبة من (١٥) جامعة، برعاية كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف د.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.



وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** ترتيب المراكز:

*فردى طلبة:

-المركز الأول: الطالب/ مروان أحمد السيد الجامعة الكندية.

-المركز الثانى: الطالب/ يوسف محمد بيومى، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

-المركز الثالث: الطالب/ آمر على مسعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

*فردى طالبات:

-المركز الأول: الطالبة/ حبيبة هيثم إسماعيل، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

-المركز الثانى: الطالبة/ جنى شريف إبراهيم الجامعة البريطانية في مصر.

المركز الثالث: الطالبة/ دهب شريف مصطفى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

*فرق طلبة:

-المركز الأول: الطالب/ يوسف محمد بيومى - الطالب/ آمر على مسعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

-المركز الثانى: الطالب/ أحمد عبدالسلام - الطالبة/جوسان أشرف جامعة الإسكندرية.

-المركز الثالث: الطالبة/ ليسدى مالا ببللى - الطالب/ كريم أحمد سعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



*فرق طالبات:

-المركز الأول: الطالبة/دهب شريف مصطفى - الطالبة/جنى برعى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

-المركز الثانى: الطالبة/ روى مجدى سليمان - الطالبة/ بسملة محمد عبداللطيف جامعة الإسكندرية .

-المركز الثالث: الطالبة/إسراء وائل عزت - الطالبة/فرح مجدى أمين جامعة حلوان.

*فرق مختلط:

-المركز الأول: الطالب/ يوسف محمد بيومى - الطالبة/حبيبة هيثم إسماعيل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

-المركز الثانى: الطالب/ محمد جمال محمد - الطالبة/ جنى شريف إبراهيم الجامعة البريطانية في مصر .

-المركز الثالث: الطالبة/ ليسدى مالا بيللى- الطالبة/ دهب شريف مصطفى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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