جامعة قناة السويس تنظم ندوة توعوية حول تأثير التدخين ومشروبات الطاقة على الصحة العامة

نظمت جامعة قناة السويس ندوة توعوية بمدرسة الفاروق عمر الإعدادية حول تأثير التدخين ومشروبات الطاقة على الصحة العامة، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي الصحي بين الطلاب.

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أشار إلى أهمية التوعية بمخاطر العادات الضارة، مؤكداً على الدور الذي تلعبه الجامعة في دعم القضايا الصحية والتثقيفية داخل المجتمع، خاصةً بين الفئات العمرية الصغيرة، للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على صحة الأجيال القادمة.

جاءت الندوة تحت إشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي شددت على ضرورة رفع مستوى الوعي الصحي لدى الشباب حول المخاطر المرتبطة بالتدخين ومشروبات الطاقة، موضحةً أن الجامعة تحرص على تنفيذ برامج توعوية تسهم في بناء أجيال أكثر وعيًا بصحتها وسلوكياتها.

أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمتها الدكتورة نيرة محمد أحمد، مدرس الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب، التي تناولت خلال حديثها مكونات السيجارة وأضرار التدخين، وأسباب الوقوع في هذه العادة، بالإضافة إلى تعريف مشروبات الطاقة وخطورتها على الصحة العامة، مؤكدةً أن التوعية هي الخطوة الأولى للحد من انتشار هذه الظواهر السلبية.

نظمت الندوة بإشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين أبدوا اهتمامًا بالمعلومات المقدمة، في ظل حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تعزز الصحة العامة وتحد من العادات الضارة.