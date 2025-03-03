بالٱسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة محملة بالعمال بترعة في الدقهلية

أصيب 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمله بالعمال والعاملات بترعة العزازنة بدكرنس فى محافظة الدقهلية وجرى إنقاذ المصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز دكرنس، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال والعاملات في ترعة العزازنة بنطاق المركز ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين إصابة 15 عاملا وعامله وهم عزة إسماعيل، 48 عاما، باشتباه كسر بالكتف، وهمام محمد، 52 عاما، باشتباه كسر بالذراع، ومنى عبده أحمد، 46 عاما، باشتباه كسر بالذراع، ومحمد أحمد السيد إبراهيم، 50 عاما، باشتباه كسر بالقفص الصدري، ومنى محمد أحمد سليمان، 37 عاما، بكدمات بالصدر .

كما أصيبت أيضا إفراج السيد عبده، 46 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وحنان عبدالخالق عبده، 47 عاما، باشتباه كسر بالذراع، وهاديه عبده أحمد، 61 عاما، باشتباه كسر بالقدم، ونبويه محمد، 55 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، كريم عبدالسميع الدسوقي، 55 عاما، باشتباه حسر بالذراع الأيسر و سماح صلاح محمد، 48 عاما، بكدمات واشتباه كسر بالذراع، وإبراهيم سعد إبراهيم، 53 عاما، باشتباه كسر بالذراع، وزينب أحمد إسماعيل، 48 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومرزوقة فرحات عرفات، 46 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وفضيلة أحمد صالح، 36 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيمن.

وجرى نقل المصابين لمستشفى دكرنس لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .