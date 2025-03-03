رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، لجنة قبول التبرعات والهدايا online عبر المنصات الإجتماعات الالكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة، وحضور الدكتور إكرامى جمال امين عام الجامعة .

بدأ الدكتور أحمد القاصد الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بشهر رمضان المبارك، داعيًا الله يعيد هذا الشهر الفضيل علي مصر وشعبها باليمن والبركات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنا جهود ابناء الجامعة لتحقيق اهداف الجامعة متمنيا للجامعة مزيدا من التميز والتقدم والرفعة .

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن اللجنة وافقت على قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلي المستشفيات الجامعية، ومعهد الأورام من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير.

وأضاف القاصد، أنه تم قبول الهدايا المقدمة إلى كليتي العلوم والتربية النوعية من العمداء وبعض أعضاء هيئة التدريس ،كماتم قبول التبرعات المقدمة للإدارة العامة للجامعة، والإدارة العامة للمكتبات.

وقد وجه الدكتور أحمد القاصد الشكر للمتبرعين علي حرصهم علي المساهمة في تنفيذ رسالة الجامعة في خدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وقد قامت اللجنة خلال انعقادها بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة ،والمعتمد محضرها في مجلس الجامعة السابق.