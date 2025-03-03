ضبط سيدة تستغل طفلين في التسول وبيع المناديل بالشروق

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأطفال "بائعي المناديل" وهم يستوقفون قائدي السيارات أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تبين قيام ربة منزل، مقيمة بمحافظة الشرقية، باستغلال طفلين شقيقين في بيع المناديل واستجداء المارة. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، حيث أقرت بارتكاب الواقعة.

كما تم استدعاء والد الطفلين، الذي اعترف بتركهما للمتهمة لاستغلالهما في التسول مقابل مبالغ مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.