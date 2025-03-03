إعلام إسرائيلي: وقف حركة القطارات في منطقة ليڤ همفراتس بحيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بتوقف حركة القطارات في منطقة ليڤ همفراتس بحيفا، وذلك حسبما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

وقبل قليل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن مقتل منفذ هجوم حيفا وإصابة 6 أشخاص منهم 2 في حالة حركة.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أوضحت نقلًا عن الشرطة الإسرائيلية، أن حادث محطة الحافلات المركزية في حيفا عملية إطلاق نار وليس طعنا.

وفي سياق منفصل، أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت مساء أمس الأحد ، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق منفصل أيضا، أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب قلقيلية شمال الضفة الغربية ، وأوضحت مصادر محلية أن المواطن يبلغ من العمر 45 عاما، أصيب بعيار ناري أطلقه صوبه جنود الاحتلال، بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة حبلة، جنوب قلقيلية، نقل على إثرها إلى المستشفى.