حازم حسني يتقدم بأوراق الترشح على منصب السكرتير العام بانتخابات اللجنة الأولمبية

تقدم اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية والسكرتير العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، صباح اليوم الإثنين، بأوراق ترشحه لمنصب السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية ضمن قائمة المهندس ياسر إدريس، وذلك استعدادًا للانتخابات المقرر إجراؤها في 25 أبريل المقبل للدورة الانتخابية 2024-2028.

وبترشح اللواء حازم حسني، تكتمل القائمة والتي تضم المهندس ياسر إدريس على منصب رئيس اللجنة الأولمبية، والمستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول، والدكتور إسماعيل شاكر في منصب النائب الثاني.

كما تضم القائمة اللواء حازم حسني لمنصب السكرتير العام، والأستاذ محمد مطيع لمنصب السكرتير العام المساعد، واللواء شريف القماطي لمنصب أمين الصندوق.

وفي عضوية مجلس الإدارة، ترشح كل من، الأستاذ محمد عبد المقصود، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي، اللواء محمد محمود، كابتن طارق السعيد، أيمن علي، واللواء مجدي اللوزي.

وحضر لدعم القائمة خلال تقديم أوراق الترشح عدد من الشخصيات الرياضية، منهم الدكتور علاء جبر، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوس والسهم، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وخالد فتحي، رئيس اتحاد كرة اليد، والأستاذ أحمد حبش، رئيس اتحاد الشراع، والعميد حاتم فودة، رئيس اتحاد ألعاب القوى، بالإضافة إلى المستشار خالد زين الدين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق ورئيس الاتحاد العربي للتجديف، الذين أعلنوا تأييدهم الكامل لقائمة المهندس ياسر إدريس في الانتخابات المقبلة.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد أعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد اعتبارًا من يوم السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة الموافق 7 مارس 2024.

ويذكر أن انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية سيحق فيها التصويت لـ 31 صوتًا، موزعة بين 30 اتحادًا أولمبيًا، إلى جانب صوت البرلمانية آية مدني، العضو الدائم في اللجنة الأولمبية الدولية.