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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس "الإنجيلية" يشكر السيسي على قرار إعادة تشكيل مجلس أوقاف الطائفة

برقية شكر
برقية شكر
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بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ببرقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص امتنانه للقرار الرئاسي بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.

وأشاد  القس أندريه زكي، بدعم القيادة السياسية لقيم المواطنة وترسيخ مبادئ العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية، أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز دور المؤسسات الدينية في البناء والتنمية، مشيرًا إلى التزام الطائفة بمواصلة العمل الجاد لخدمة المجتمع، وفق رؤية وطنية تدعم جهود التقدم والاستقرار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار رقم 80 لسنة 2025، بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية، برئاسة رئيس الطائفة وعضوية عدد من القيادات الإنجيلية، في إطار دعم الدولة لدور المؤسسات الدينية في خدمة المجتمع وتعزيز قيم المواطنة.

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