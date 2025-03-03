وكيل تعليم دمياط يرصد صفحة تنتحل شخصيته على الفيسبوك

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ياسر عمارة، أنه لا يمتلك أي صفحة شخصية على موقع فيسبوك، مشيراً إلى أنه قام بالإبلاغ عن صفحة تنتحل شخصيته، وحذر عمارة الجميع من التعامل مع هذه الصفحة المشبوهة، ودعاهم إلى توخي الحذر.

وقال ياسر عمارة في تصريحات له، إنه تم رصد صفحة على موقع للتواصل الاجتماعي فيسبوك تنسب له تصريحات وتقوم بنشر أخبار كاذبة وتتعامل مع المواطنين بشكل يوحي أنها تخصه وأنه لا يعلم صاحبها وليس له علاقة بها وأنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه اصحاب الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنتحلي صفته وشخصيته.

وأكمل وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، أنه يستقبل اية شكاوى ويلتقي المدرسين وأولياء الأمور وأي أخبار أو تنويهات يتم نشرها وبثها عبر صفحة العلاقات العامة لمديرية التربية والتعليم في دمياط عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأنه لا يوجد سبب التواصل مع الصفحة المزيفة او إرسال اية طلبات او شكاوى لها وأنه لا فائدة من التعامل معها .

في سياق آخر ، شدد "وكيل الوزارة" على تكثيف المتابعات على المدارس ونزول جميع العاملين بدواوين الإدارات والمديرية لمتابعة الانضباط الإداري والتعليمي.

كما شدد على استمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع وامتحان الشهر وعدم غياب الطلاب.

وناقش وكيل الوزارة آليات تفعيل مسابقة أوائل الطلبة مستقبل وطن للصف السادس والشهادة الإعدادية في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم.