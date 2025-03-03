بالفيديو.. تفاصيل تجهيز 30 شاحنة لإرسالها لقطاع غزة بعد عيد الفطر

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن المحافظة تقوم بتكثيف جهودها لإطلاق حملة دعم لأشقائنا في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز 30 شاحنة لإرسالها بعد عيد الفطر المبارك مباشرة إلى قطاع غزة.

وأضاف "عبد الحليم" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن المحافظة استغلت حلول شهر رمضان، وأعياد قنا القومية في عمل برنامج ثقافي مكثف شامل تجمع فعالياته بين الحس الديني، والأعياد القومية، من خلال الأمسيات الرمضانية والشعرية، سواء في مكتبة قنا العامة أو المركز الثقافي بقنا، بجانب الانتشار بأنحاء المحافظة والتعرف على الأنشطة الثقافية والمجتمعية وإقامة احتفالية للتربية والتعليم.

وتابع، أنه يجري استغلال معبد دندرة، فهو أكثر المعابد اكتمالا في الحضارة المصرية، والعمل على استكمال السياحية الثقافية بالسياحة الريفية، وإعلان مدينة دندرة منطقة ذات طبيعة خاصة للسياحة الريفية والثقافية لجذب السياح للأطعمة الريفية والمنتجات التراثية والحرفية، لتنتقل المحافظة من سياحة اليوم الواحد، للإقامة لعدة ليالٍ من خلال برنامج سياحي متكامل.