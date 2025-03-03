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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

سيامة ثلاثة كهنة لإيبارشية دير المحرق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صلى الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (المحرق) وإيبارشية الدير، قداس أحد الكنوز، بكاتدرائية القديس مارمرقس الرسول برزقة دير المحرق، وشاركه الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

وبعد صلاة الصلح أتم  الأنبا بيجول سيامة ثلاث كهنة جدد وهم:

 الشماس روماني سمير كاهنًا على كاتدرائية القديس مارمرقس برزقة دير المحرق، باسم القس مكاريوس.

الشماس أبرآم نصر كاهنًا على كاتدرائية القديس مارمرقس برزقة دير المحرق، باسم القس بولا. الشماس جوذيف كميل كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس برزقة دير المحرق، باسم القس مكسيموس.

وسيقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء (المحرق).

الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق وإيبارشية الدير قداس أحد الكنوز كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول برزقة دير المحرق الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط