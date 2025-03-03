إصابة سائق توك توك بطلق ناري أثناء مقاومة سرقة في أكتوبر

أصيب سائق "توك توك" بطلق ناري في بطنه، بعدما حاول مقاومة عملية سرقة على يد عاطل وزوجته، بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

تلقى المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثاني بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بإصابة سائق "توك توك" بطلق ناري بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين إصابة "يوسف"، 15 سنة، بطلق ناري في بطنه، أثناء مقاومته محاولة سرقة مركبته على يد عاطل، وزوجته، جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المركبة المسروقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.