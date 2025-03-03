أقوال سيدة اتهمت سائق تعدى عليها بالضرب في النزهة

استمعت نيابة النزهة لاقوال سيدة اتهمت سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، بالاعتداء بالضرب عليها أثناء استقلالها معه بصحبة والدتها لتوصيلها

وقالت السيدة انها كانت قد اتفقت قبل استقلال السيارة وفق رحلتها علي مكان معين ولكن السائق خالف الرحلة وحاول انهاءها قبل المكان المتفق عليه

واضافت السيدة انها رفضت كونها مع والدتها المريضة ولا تعرف اين تذهب ان نزلت من السيارة فنشبت بينهما مشادة كلامية وتفاجئت بان المتهم يتعدي عليها بالضرب وانزلها كرها عنها من السيارة

وامرت النيابة بصرف السيدة من سراي النيابة بدون اية ضمانات

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى سيدة من تعرضها للاعتداء بالضرب على يد سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، ما أدى إلى إصابتها بكدمات.

بالفحص، تبين أن السيدة مصابة بكدمات في البطن والوجه، وأفادت في بلاغها بأنها كانت تستقل السيارة برفقة والدتها للتوجه إلى إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لكن خلافًا نشب بينها وبين السائق حول مكان انتهاء الرحلة، ما أدى إلى مشادة كلامية، تطورت إلى اعتداء السائق عليها بالضرب، متسببًا في إصابتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.