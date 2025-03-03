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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن ، بينما غادر 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30150 طن تشمل: 10200 طن يوريا و2400 طن صويا و1300 طن فول صويا و 9555 طن كلينكر و6695 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36077 طن تشمل: 6385 طن ذرة و 10005 طن قمح و3640 طن ابلاكاش و1431 طن خشب زان و 4706 طن حديد و1350 طن خردة و6760 طن فول صويا و1800 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1282 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3033 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118163 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 73112 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4511 حركة .

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