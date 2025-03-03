ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في حيفا إلى 6 منهم 2 بحالة حرجة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بارتفاع عدد مصابي حادث عملية الطعن وإطلاق النار بمحطة الحافلات المركزية في حيفا، إلى 6 أشخاص منهم 2 في حالة حرجة، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

وأوضحت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن الشرطة الإسرائيلية، إلى أن حادث محطة الحافلات المركزية في حيفا عملية إطلاق نار وليس طعنا.

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الشرطة الإسرائيلية قتلت منفذ هجوم حيفا وتقوم بتمشيط المنطقة.

وصباح اليوم، أعلن إعلام إسرائيلي، سقوط 5 مصابين في عملية طعن وإطلاق نار بمحطة الحافلات المركزية في حيفا.