ڤاليو وThe Mob Collective يطلقان منصة لشراء الأثاث في معرض لو مارشيه

أعلن كل من ڤاليو وThe Mob Collective ولو مارشيه، إطلاق شركة "Dream Space" ، المنصة الالكترونية المبتكرة التي تتيح للعملاء اختيار غرف مجهزة بسهولة من خلال حلول متكاملة لشراء أثاث المنازل وسيكون أول حضور فعلي لمنصة Dream Space في معرض لو مارشيه في أبريل.

تجمع هذه المبادرة بين خبرة The Mob Collective في تصميم المساحات المتكاملة، وريادة لو مارشيه كأهم وأقدم منصة أثاث في مصر، مع حلول التمويل المرنة من ڤاليو، مما يجعل الحصول على غرف مجهزة بالكامل أسهل من أي وقت مضى.

سيتمكن العملاء من شراء باقات أثاث للمنازل منسقة بعناية من قبل مصممين محترفين، تشمل غرفًا جاهزة بتصاميم متنوعة.

كما توفر ڤاليو أسعارًا واضحة وثابتة لضمان الشفافية، إلى جانب خطط تقسيط مرنة تصل إلى 60 شهرًا بأقل نسبة فائدة.