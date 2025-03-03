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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: إصابة 5 في عملية طعن وإطلاق نار بمحطة حافلات حيفا

صورة من موقع حادث
صورة من موقع حادث الطعن
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط 5 مصابين في عملية طعن وإطلاق نار بمحطة الحافلات المركزية في حيفا، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين

وأوضحت مراسلة  "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن الشرطة الإسرائيلية، أن حادث محطة الحافلات المركزية في حيفا عملية إطلاق نار وليس طعنا.

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الشرطة الإسرائيلية قتلت منفذ هجوم حيفا وتقوم بتمشيط المنطقة.

وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد ، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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