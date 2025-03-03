الحلقة الثانية من مسلسل "سيد الناس".. عمرو سعد يبحث عن حقيقة والدته

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "سيد الناس" بمشهد يجمع بين الجارحي “عمرو سعد” وفتحية “إنجي المقدم”، بعد احتجازها داخل منزل لمدة عشرون عامًا، ليبدأ الجارحي بتوضيح سبب حبسها داخل المنزل، مشيرًا إلى أنه كان يحميها من شقيقه الذي حاول قتلها بعد تسببها في وفاة زوجته دون قصد.

وكشفت فتحية عن صدمة كبيرة وهى أن شقيقه لم يتوقف محاولاته للانتقام، حيث قام بحرق منزل عائلتها بالكامل وتسبب في مقتل 9 أفراد من أسرتها، وانهمرت دموعها ولكن سرعان ما تحولت إلى نظرات غضب متوعدة له بالانتقام منه.

توالت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "سيد الناس" بظهور الجارحي في مواجهة والده المعلم رشدي “خالد الصاوي”، محاولًا إقناعه بالكشف عن هوية والدته التي ظل يسأله عنها طوال حياته، وهنا يزداد غضب الجارحي عندما يرفض والده إخباره من هى والدته، في لحظة تكشف عن الصراع الداخلي الغامض بداخله.

وبدأت الأحداث بالتصاعد، عندما يقرر المعلم رشدي جمع العائلة لإعلان عن سر وحقيقة مصيرية، ووسط ترقب الجميع لمعرفة ماسيقوله، يسقط فجأة جثة هامدة، أمام دهشة وصرخات مداوية من أفراد العائلة، حيث يبقى مصير العائلة معلقًا ويرحل رشدي ومعه سر مجهول، يفتح بابًا للألغاز جديدة في الحلقات المقبلة.

يشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" كل من عمرو سعد وإلهام شاهين وريم مصطفى ومنة فضالي ونشوى مصطفى وبشرى وأحمد فهيم وأحمد زاهر وأحمد رزق من تأليف خالد صالح وإخراج محمد سامي.