جامعة قناة السويس تعقد ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي للحياة

نظّمت جامعة قناة السويس، ورشة عمل متميزة بالتعاون مع المعهد البريطاني للغات

والكمبيوتر بالإسماعيلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد أهمية تنمية مهارات التخطيط الاستراتيجي لدى الأفراد، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني.

جاءت الورشة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شدّدت على دور الجامعة في دعم البرامج والفعاليات التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز وعيه بأهمية التخطيط السليم لحياته.

كما تم تنظيم الورشة تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وقدّمها الدكتور عمرو مصطفى، المدرس بكلية التربية، الذي تناول خلالها عدة محاور أساسية، من بينها: مفاهيم الحياة المختلفة وطرق التفكير، أهمية الابتعاد عن التشاؤم واليأس، تحديد الأهداف والتخطيط الاستراتيجي، الفرق بين الناجحين والفاشلين، تحمل المسؤولية الاجتماعية، والتفرقة بين الكفاءة والفاعلية والتقدم والتغيير، وذلك من خلال استعراض نماذج وقصص حياتية ملهمة.

وفي نهاية الورشة تم تسليم شهادات تقدير ل 40 متدربين.

جاء تنظيم ورشة العمل تحت إشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، والأستاذة مي أحمد جوده مدير المعهد البريطاني.

يأتي هذا التعاون بين جامعة قناة السويس و المعهد البريطاني للغات والكمبيوتر حرص القطاع على تقديم برامج وفعاليات تهدف إلى تطوير قدرات الطلاب والمجتمع الجامعي في مختلف المجالات.