محافظ الشرقية يشيد بالاستجابة الكاملة لشكاوى المواطنين خلال فبراير

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام في الاستجابة لجميع الشكاوى والطلبات الواردة خلال شهر فبراير الماضي، والتي بلغت 285 شكوى وطلبًا، بنسبة استجابة 100%، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء.

وأوضح إبراهيم عز الدين، مدير إدارة خدمة المواطنين، أن الشكاوى والطلبات تنوعت بين مشكلات البناء بدون ترخيص، وطلبات توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضٍ لواضعي اليد، وتظلمات الموظفين، وطلبات استخراج معاش "تكافل وكرامة"، والتوظيف في القطاع الخاص.

كما نظّمت الإدارة لقاءي خدمة مواطنين بحضور الأجهزة التنفيذية المختصة، لبحث الشكاوى واتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها، في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.