فاركو يستضيف الجونة في الدوري اليوم

يستضيف فريق فاركو نظيره فريق الجونة اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة بملعبه حرس الحدود بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري.

ونجح الجونة في لقاءه الأخير بعد تحقيقه الفوز في آخر مبارياته على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين رفعت بها رصيده إلى المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

و يأمل علاء عبد العال المدير الفني للفريق في استمرار الفوز لفريقه من الهبوط في الدوري.

ويأتي الجونة، بالمركز الـ15 برصيد 16 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات وتعادل مثلهم وخسر 8 لقاءات.

ويحتل فاركو، المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بعدما فاز في 6 مواجهات وتعادل مثلهم وخسر 4 لقاءات.

يُدير المباراة مصطفى عثمان حكم ساحة، يُعاونه أيمن دعبس وهشام عبد المريد، والحكم الرابع محمد الدسوقي، حكم الفيديو محمد عباس قابيل، ويُعاونه أحمد حامد فهيم.