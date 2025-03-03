محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعاً صباح اليوم الإثنين، مع العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية والعميد عمر الشافعي رئيس مركزومدينة مشتول السوق وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وذلك لمتابعة أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة والقانون.

استهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع ، مع الاستمرار في توعية المواطنين بضرورة المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

شدد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، مع سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

ومن جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة أنه تم الإنتهاء من تحرير 13144 عقد بمراكز المحافظة وجاري تحرير821 عقد بمراكز المحافظة وذلك حتى فبراير 2025 وبنسبة انجاز بلغت 94.1 % لافتاً إلى أنه يتم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

تطرق الاجتماع إلى استعراض موقف الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي والتي بدأت في 8 فبراير 2025 م وتم خلال شهر فبراير إزالة 921 مخالفة ، منهم 572 حالة تعدي بمساحة 88 ألف 800 متر مباني و 351 حالة تعدي بمساحة 717 فدان و 15 قيراط و 12 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وجاري استكمال الأعمال بالموجة الـ25 ، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.

وفي نهاية الإجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للقانون 144 لسنة 2017 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.