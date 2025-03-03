ضمن برنامج "مشروعك".. الانتهاء من تنفيذ 29.4 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تنفيذ ١٩ ألف و ٤٨٨ مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليار و ٣٦٤ مليون و ٤٨٣ ألف جنيه وتوفير ٥٦ ألف و ٧٧٣ فرصة عمل للشباب منذ إنطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ م.

وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .. وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٣٩ مشروع بقيمة ٤٠٣ مليون و ٩٢٣ ألف و ٤١٦ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٨٩ مشروع بقيمة ٤١٥ مليون و ٧٩٨ ألف و ٤٠٠جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٧٤ مشروع بقيمة ٣٦٩ مليون و ٥٥ ألف جنيه و ٤٠٠ جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.