خالد جمال حكما لمباراة المصري ومودرن سبورت

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السابعة عشر من الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق مودرن سبورت والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد.

ويضم الطاقم كل من خالد جمال حكمًا للساحة ومعه كل من مصطفى حسن وأحمد الكيال كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد معروف مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله حسني سلطان.

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري البوسعيدي اليوم الاثنين، نظيره فريق مودرن سبورت بالجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى من الدوري.

وتقام مباراة المصري ومودرن في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على ستاد السويس الجديد.

وكان قد نجح الفريق المصري البوسعيدي بقيادة مديره الفني الجديد أنيس بوجلبان، في خطف نقاط مباراة سموحة، في المباراة التي جمعتهم الخميس الماضي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري.

و فاز الفريق المصري على سموحة بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، أحرز الأهداف صلاح محسن وجون إيبوكا.