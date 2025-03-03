ads
الإثنين 03 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد جمال حكما لمباراة المصري ومودرن سبورت

حكام مباراة المصري
حكام مباراة المصري ومودرن سبورت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السابعة عشر من الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق مودرن سبورت والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد.

ويضم الطاقم كل من خالد جمال حكمًا للساحة ومعه كل من مصطفى حسن وأحمد الكيال  كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد معروف مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله حسني سلطان.

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري البوسعيدي اليوم الاثنين، نظيره فريق مودرن سبورت  بالجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى من الدوري.

وتقام مباراة المصري ومودرن في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على ستاد السويس الجديد.

وكان قد نجح الفريق المصري البوسعيدي بقيادة مديره الفني الجديد أنيس بوجلبان، في خطف نقاط مباراة سموحة، في المباراة التي جمعتهم الخميس الماضي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري.

و فاز الفريق المصري على سموحة بثلاثة أهداف  مقابل لاشيء، أحرز الأهداف صلاح محسن وجون إيبوكا.

النادي المصري مودرن سبورت المصري الدوري