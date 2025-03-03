موعد مباراة المصري ومودرن سبورت في الدوري

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي المصري البوسعيدي اليوم الاثنين، نظيره فريق مودرن سبورت بالجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى من الدوري المصري.

وتقام مباراة المصري ومودرن في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد.

وكان قد نجح الفريق المصري البوسعيدي بقيادة مديره الفني الجديد أنيس بوجلبان، في خطف نقاط مباراة سموحة، في المباراة التي جمعتهم الخميس الماضي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري.

وفاز الفريق المصري على سموحة بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، أحرز الأهداف صلاح محسن وجون إيبوكا.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.