مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها".. توزيع 230 وجبة بقرى حياة كريمة بالبحيرة

قام المجلس القومي للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس بالبحيرة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة بتنفيذ مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" في قريتي كفر مساعد والحوته بمركز ايتاى البارود والتابعتين لمبادرة حياة كريمة، حيث تم إنتاج وتقديم 230 وجبة، ضمن جهود دعم الأسر الأكثر احتياجًا، في إطار مبادرة قطار الخير التي أطلقتها الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفى ظل الجهود التنموية التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية المستدامة.

ويُعد "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" مشروعًا مجتمعيًا تنمويًا، يهدف إلى تدريب السيدات على مهارات الطهي الاحترافي، مما يتيح لهن فرصًا للعمل والإنتاج الحرفي، إلى جانب تقديم وجبات غذائية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، كما أن المشروع لا يقتصر على تقديم مساعدات غذائية فحسب، بل يسهم في خلق فرص عمل حقيقية، مما ينعكس إيجابيًا على تحسين المستوى المعيشي للأسر.

وقد تلقت السيدات تدريبًا متخصصًا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، شمل أسس التخطيط الغذائي، وإعداد وتجهيز الأطعمة للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، بالإضافة إلى حساب الكميات الاقتصادية للمكونات، والالتزام بمعايير جودة وسلامة الغذاء، إلى جانب التخطيط والإدارة الفعالة للقوى العاملة داخل المطبخ.

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن توزيع 25,000 كرتونة تحتوي على مواد غذائية علي القري الأكثر احتياجًا، و1000 بون مواد غذائية بقيمة 300 جنيه لكل بون لضمان توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت محافظ البحيرة، أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة مستمرة في تنفيذ مثل هذه المبادرات الخيرية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة خلال الشهر الكريم.

كما شددت محافظ البحيرة، على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات بسهولة ودون أي معوقات، مؤكدة أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية من خلال مختلف المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي.