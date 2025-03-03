جامعة قناة السويس تعلن جدول الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس الشهر الحالي

ينظم مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس مجموعة من الدورات التدريبية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال شهر مارس 2025، وذلك بمقر مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى دورات تُعقد عبر الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن ليسوا على رأس العمل أو من خارج الجامعة.

وتأتي هذه الدورات في إطار حرص الجامعة على تطوير مهارات كوادرها الأكاديمية وتعزيز قدراتهم في مجالات البحث العلمي والتدريس والتكنولوجيا الحديثة.

وتُقام هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور عبد الرحيم أحمد علي، المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، والدكتورة عفاف عطية عطية، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

وتعقد الدورات الحضورية بمقر المركز، حيث تبدأ جميعها في تمام العاشرة صباحًا وتستمر حتى الثانية ظهرًا.

وتشمل الفعاليات دورة "منهجية البحث العلمي" التي تُعقد يومي 9 و10 مارس، والموجهة إلى المعيدين والمدرسين المساعدين، يليها في 11 و12 مارس دورة "استخدام قواعد البيانات العالمية" والمخصصة لجميع الفئات.

وفي الفترة من 16 إلى 17 مارس، تنعقد دورتان متزامنتان، الأولى بعنوان "مهارات العرض والتقديم الفعّال" والمخصصة للمعيدين والمدرسين المساعدين، والثانية بعنوان "سلوكيات وآداب مهنة العمل الجماعي" والتي تستهدف جميع الفئات.

وتشمل الدورات أيضًا برنامج "استخدام التكنولوجيا في التدريس" الموجه إلى المعيدين والمدرسين المساعدين، بالإضافة إلى دورة "استراتيجيات التعلم والتعليم الجامعي الحديثة" التي تستهدف جميع الفئات، وذلك يومي 18 و 19 مارس.

أما في 20 مارس، فتعقد دورة "التدريس المصغر والتعلم النشط" للمعيدين والمدرسين المساعدين.

تتواصل الدورات التدريبية في 23 و 24 مارس مع برنامجي "الإرشاد الأكاديمي والتوجيه الطلابي" المخصص للمدرسين والأساتذة المساعدين، و"مهارات الكتابة العلمية" التي تستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين.

فيما تُقام دورة "إدارة الأزمات" يومي 25 و26 مارس، وتستهدف جميع الفئات.

أما الدورات التي تُعقد عبر الإنترنت، فتشمل مجموعة من البرامج المتميزة التي تستهدف أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم غير المتواجدين على رأس العمل أو من خارج جامعة قناة السويس.

تُعقد هذه الدورات في الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساءً، وتشمل دورة "استخدام قواعد البيانات العالمية" يومي 15 و16 مارس لجميع الفئات، ودورة "إنتاج المقرر الإلكتروني" يومي 22 و23 مارس والمخصصة للمدرسين والأساتذة المساعدين، وتُختتم الدورات ببرنامج "السلوك المسؤول في البحث العلمي" الذي يُعقد يومي 25 و26 مارس لجميع الفئات.

تعكس هذه المبادرات التزام جامعة قناة السويس بتطوير قدرات كوادرها الأكاديمية، وتعزيز كفاءاتهم بما يواكب أحدث المستجدات في مجالات البحث والتدريس الجامعي.